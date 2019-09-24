اليمن يطلب عقد اجتماع مع الوفد الروسي على هامش لقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقال الحضرمي ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت هناك خطط لعقد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "ليس بعد، لقد طلبنا (لقاء) وننتظر ونتوقع قبولهم".

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وأضاف الحضرمي أن اليمن يقدر الدعم المقدم من موسكو، واصفا إياه "بالضخم".

ويعتبر النزاع في اليمن بين الحكومة وجماعة "أنصار اللهط مستمرا منذ عام 2014.

ومنذ آذار/ مارس 2015، ينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عمليات عسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله"

وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.