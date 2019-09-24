رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية غدا ويلتقي مع الملك سلمان وولي العهد

وقال مكتب عبد المهدي في بيان "يجري رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يوم غد الأربعاء زيارة لعدة ساعات إلى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان".
وأضاف أن "الزيارة تأتي لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الأقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".
وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية.
وكانت الحكومة العراقية قد نفت في بيان سابق استخدام الأراضي العراقية في مهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، مشددة على التزامها الدستوري بمنع استخدام أراضي العراق للعدوان على دول الجوار.
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