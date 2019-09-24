دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور رسمية من وان بلس لصندوق تغليف هاتفها المرتقب OnePlus 7T ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس صور جديدة لصندوق التغليف الخاص بهاتف الشركة OnePlus 7T، المقرر الإعلان الرسمي عنه في مؤتمر يعقد في 15 من أكتوبر.

قدم Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس تفاصيل جديدة اليوم حول هاتف الشركة القادم OnePlus 7T، حيث نشر صورة رسمية لصندوق تغليف الهاتف الذي يأتي باللون الأحمر المميز غالباً لصندوق تغليف وان بلس.

وتطلق شركة وان بلس هاتف OnePlus 7T هذا العام بتصميم جديد يختلف عن الإصدارات السابق للشركة، حيث تدعم هاتف OnePlus 7T بكاميرة بتصميم دائري في الجهة الخلفية، كما يؤكد صندوق التغليف الخاص بالهاتف على هذا التصميم الجديد، حيث يأتي بفقرة في الجزء العلوي تؤكد على أن هذا الإصدار يأتي لتتويج إبداعات الشركة في تصميم وهندسة الهواتف الذكية.

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ولقد نشرت تسريبات مصورة لهاتف OnePlus 7T مؤخراً عبر صفحة [email protected]، والتي تؤكد على لغة تصميم الهاتف إلى حد كبير باللون الأزرق المتدرج.

يذكر أن شركة وان بلس تستعد أيضاً للإعلان عن أول أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بالشركة خلال فعاليات مؤتمر OnePlus 7T الذي يعقد في 15 من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع صور رسمية من وان بلس لصندوق تغليف هاتفها المرتقب OnePlus 7T ظهر على التقنية بلا حدود.