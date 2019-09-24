ترامب يدعو إلى إبرام اتفاق جديد مع إيران

جددت الولايات المتحدة دعواتها إلى إبرام اتفاق جديد مع إيران، محملةً طهران مسؤولية شن هجمات على منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران قبل أكثر من 4 سنوات سينتهي مفعوله قريبًا.
وأضاف ترامب أن "الاتفاق القديم يوشك على الانتهاء، ولم يبق لها إلا عدد قليل من السنوات"، لافتًا إلى أنه "رغم كل الأموال التي تم إهدارها وإنفاقها، لم يكن بمقدورنا تفتيش المواقع الإيرانية المهمة، والتي اُستخدمت لأغراض نووية".
وتابع: "لقد سمحوا للإيرانيين باختبار صواريخ بالستية وأنواع أخرى، فأي اتفاق هذا".
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، إنه يسعى إلى "عقد مفاوضات شاملة مع طهران، على أن تكون شاملة بحق، وتتضمن دور إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي ودعمها للإرهاب واختطافها للرهائن وليس فقط الملف النووي".
وأضاف برايان، أن "الهجمات على شركة أرامكو السعودية كانت أكثر تعقيدًا ودقة من أي قدرات قد يمتلكها الحوثيون، لذا فإن قبول نفي إيران لمسؤوليتها عن الهجوم من شأنه أن يزعزع منظومة الأمن الدولي"
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