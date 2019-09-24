شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السعودية: اقتصاد إيران يعانى وتحاول التوسع بالمنطقة تحت ستار تصدير الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية، إن الاقتصاد الإيرانى يعانى بسبب العقوبات الأمريكية، كما أن إيران تسعى لرفع العقوبات وبعدها المناورة، لافتاً إلى أن الاتفاق النووى مع إيران ضعيف ويجب تعديله.

وأكمل الجبير، خلال جلسة حوارية بثت على قناة سكاى نيوز عربية، أن إيران تحاول التوسع تحت ستار تصدير الثورة إلى المنطقة، مضيفاً أن ميليشيا الحوثى أطلقت مئات الصواريخ على المملكة وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن.

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وأشار عادل الجبير، إلى أن السعودية لم تبدأ الحرب فى اليمن، ودخلت بعد 9 أشهر لمنع سيطرة الحوثيين على الدولة، موضحاً أن المملكة الإمارات يعملان بالتعاون مع الحكومة اليمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة.