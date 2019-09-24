الرئيس التونسى يجدد دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين فى الجولة الرئاسية الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والعمل على توفير مناخ سليم للاستحقاق الانتخابى البرلمانى المزمع أجراؤه فى 6 أكتوبر المقبل.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - فى بيان اليوم، الثلاثاء، - أن الناصر دعا، خلال اجتماعه بنور الدين الطبوبى الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل بقصر قرطاج، إلى تظافر جهود جميع التونسيين وتضامنهم لإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

من جانبه، أفاد الطبوبى بأن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد في ضوء مستجدات العملية الانتخابية، حيث تم التأكيد على ضرورة خفض منسوب التوتر ودعوة جميع الأطراف إلى التقليص من حدة التجاذبات السياسية والعمل على بعث رسائل طمأنة للداخل والخارج.