بعد وضع شروط سلامة جديدة..أوبر تحصل على ترخيص للعمل في لندن شهرين

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

أوبر

كتب الخليج 365 ـ متابعات

حصلت شركة أوبر للنقل الذكي، اليوم الثلاثاء، على ترخيص للعمل في لندن لمدة شهرين لكنها فشلت في نيل ترخيص بالمدة القصوى البالغة خمس سنوات في معركتها مع الجهة التنظيمية التي سبق أن رفضت تجديد الترخيص، وذلك حسبما وكالة رويترز.



وكانت هيئة مواصلات لندن رفضت تجديد ترخيص تطبيق استدعاء سيارات الأجرة في 2017 بسبب أوجه قصور في نهج الشركة التي مقرها سيليكون فالي للإبلاغ عن الجرائم الخطيرة وتحريات السائقين، مما قاد لإقامة دعوى قضائية.

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وفي 2018، منح قاض أوبر ترخيصا مؤقتا لمدة 15 شهرا ينتهي في 25 سبتمبر بعد أن أجرت الشركة تغييرات في أسلوب عملها في لندن، أهم أسواقها في أوروبا.

وبحسب رويترز قالت الهيئة إن الترخيص الجديد مدته شهران ويتضمن شروطا جديدة لضمان سلامة الركاب وطالبت الشركة بالكشف عن تفاصيل إضافية.

وتقول أوبر إنها توظف 45 ألف سائق بالمدينة يتمتعون بنظام العمل المرن معها وإنها أخذت خطوات لتحسين سلامة الركاب.

تغطي الشروط الجديدة التي وضعتها الهيئة المشاركة في الرحلات وتأمين ملائم وفحص وثائق السائق من جانب أوبر.