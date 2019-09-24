شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز عملياتها التنموية في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تعزيز عملياتها الإنسانية والتنموية في اليمن.

وقال سموه: إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عززت استجابة الإمارات القوية تجاه الأوضاع الإنسانية للأشقاء اليمنيين.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على أن ما يربط الشعبين الإماراتي واليمني من وشائج ضاربة في عمق التاريخ وعلاقات أخوية وصلات قربى، أقوى من أي اعتبارات أخرى، فالمصير واحد، والهم مشترك، ولذلك فإن ما تقدمه الإمارات واجب عليها والتزام إنساني وأخلاقي تجاه الأشقاء ولن تدخر وسعاً في الاضطلاع به.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة تصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني لعام 2019، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية العام الحالي حتى الـ 23 من سبتمبر / أيلول الجاري.

يذكر أن قيمة المساعدات الإماراتية إلى الشعب اليمني منذ 2015 حتى الـ 23 من سبتمبر 2019 بلغت 21 ملياراً و700 ألف درهم شملت 15 قطاعاً حيوياً مثل: النقل والتخزين وتوليد الطاقة وإمدادها والخدمات الاجتماعية والقطاع الصحي ودعم الحكومة والمجتمع المدني وغيرها بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في المحافظات والمناطق اليمنية.

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