شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء البريطاني يلغي تعليق البرلمان ودعوات لاستقالة جونسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، اليوم، البرلمان إلى الاجتماع دون تأخير؛ بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليقه في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف بيركو، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين الحاكم، ويعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «أنه سيتشاور دون تأخير مع قادة الأحزاب في الأمر»، وقال بيركو للصحفيين أمام البرلمان «أمرت سلطات مجلس النواب باتخاذ الخطوات اللازمة؛ لضمان أن يجتمع مجلس العموم غداً عند الساعة 11:30 صباحاً»، في حين طالب نواب معارضون جونسون بالاستقالة.

وفي حكم وصفته وسائل إعلام بـ«التاريخي»، قالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم: «لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة للملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني».

ورأت المحكمة، في قرارها الذي صدر بإجماع قضاتها الـ11، أن على النواب الاجتماع «في أقرب الآجال»، لافتة إلى أن «القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به لاحقاً. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية؛ لتمكين كل مجلس من الاجتماع».

وعلى الفور، دعا جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب البريطانية المعارضة، جونسون إلى الاستقالة، وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال أمام مؤتمر حزب العمال المنعقد في مدينة برايتون الساحلية: «أدعو بوريس جونسون للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق»، داعياً زعيم حزب المحافظين إلى «تنظيم انتخابات؛ لاختيار حكومة تحترم الديمقراطية».

وكتبت النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي جوانا تشيري، على موقع «تويتر»، «سررت لأن المحكمة العليا بالمملكة المتحدة قد حذت حذو القضاء الاسكتلندي، وقضت بأن بوريس جونسون تصرف بطريقة غير قانونية». وسبق أن أقامت تشيري دعوى كُللت بالنجاح ضد قرار التعليق في اسكتلندا.

وشددت على أنه «يتعين أن يستأنف البرلمان عمله على الفور، ويتعين عليه (جونسون) أن يستقيل».

وقالت الناشطة القانونية جينا ميلر، التي أقامت دعوى أمام المحاكم الإنجليزية ضد تعليق البرلمان، للصحفيين أمام المحكمة: «يجب أن يعود نواب البرلمان وأن يتحلوا بالشجاعة والجرأة؛ من أجل محاسبة هذه الحكومة التي لا ضمير لها».