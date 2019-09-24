التحالف العربي: الحوثيون يواصلون انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية

وقال المالكي في بيان له إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء) صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة"، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

© REUTERS / Ali Owidha

وأكد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان المالكي، قد صرح اليوم أن "مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، سقط داخل الأراضي اليمنية".

ووفقا لـ "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير للعام 2019 حول الحرب باليمن، فإن النزاع المسلح في اليمن، منذ اندلاعه تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين.

Advertisements

وسيطرت قوات "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في سبتمبر/ أيلول 2014، على العاصمة اليمنية صنعاء، ومعظم شمال وغرب البلاد.

وفي 26 مارس/ آذار 2015، هاجم "التحالف" بقيادة السعودية قوات الحوثيين وصالح، من أجل دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويعاني المدنيون في أنحاء البلاد من نقص الخدمات الأساسية، وأزمة اقتصادية متصاعدة، وحكم ضعيف، وأنظمة صحية وتعليمية وقضائية معطلة.

ووصفت الأمم المتحدة الحالة في اليمن بأكبر كارثة إنسانية في العالم، لافتة إلى أن أطراف النزاع تعيق تسليم المساعدات الإنسانية الضرورية، بشكل غير قانوني.