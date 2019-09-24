وزير الدفاع المصري: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة، بحسب ما نشرته صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب.

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وأعرب الوزير عن اعتزازه بالنجاحات التي تحققت للقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء والتي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل بسالة، ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهودهم المبذولة في تأمين حدود مصر الشمالية والمياه الإقليمية ضد كافة المخاطر والتحديات.

وأكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها مؤكدا أن رجال القوات المسلحة أقسموا على الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابة بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وألقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، كلمة أكد فيها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية يملؤهم العزيمة والإصرار لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة وإقتدار، مشيراً إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم القدرات القتالية للقوات البحرية وتسليحها بأحدث القطع البحرية في العالم.