الحكم على مختطف الطائرة المصرية في قبرص بالسجن المؤبد

ذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحكم صدر برئاسة المستشار عبد العزيز محمود، رئيس المحكمة.
وطالب المدعي بالحق المدني "شركة مصر للطيران" بتعويض مبدئي وذكرت الشركة أنها تعرضت لخسائر تتجاوز قيمتها 88 ألف دولار، كما طالبت بالاستعلام عن أرصدة المتهم في البنوك، بحسب ما ذكرته الصحيفة المصرية.
وترجع أحداث القضية لعام 2016 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، حين تعرضت طائرة من طراز "إيرباص 742" تابعة لشركة مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة محلية من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية إلى مطار القاهرة.
وأجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص، مهددا بحزام ناسف مزيف، إلا أن الشرطة القبرصية نجحت في تحرير كل الرهائن، وعددهم 81 راكبا، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد، وإلقاء القبض على الشخص المسؤول عن عملية الاختطاف.
وأحال النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام، للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ"اختطاف طائرة مصر للطيران".
ووجهت النيابة تهما بالاستيلاء على الطائرة بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها.
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