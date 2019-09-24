هذا الموضوع شاومي تعلن عن واجهة MIUI 11 وتكشف عن قائمة بالهواتف المقرر تحديثها قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت شركة شاومي عن إصدارها الجديد من واجهة MIUI 11 الذي يأتي بتصميم مرئي جديد، والذي ينطلق إلى الهواتف الذكية بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.
حددت شركة شاومي الشهر المقبل لبدء دفع الإصدار الجديد من واجهة المستخدم MIUI 11 لهواتف الشركة، حيث يأتي تصميم الواجهة الجديد بتركيز أكبر على إبراز المحتوى، مع نوع جديد من الخطوط يقدم من الشركة ويعرف ب”Milan Pro” حيث يتميز بتقنية ديناميكية لتحديد حجم النص.
كما تقدم شاومي واجهة MIUI 11 الجديدة بمؤثرات صوتية ديناميكية تحاكي الصوتيات المحيطة من الطبيعة، أيضاً تأتي واجهة MIUI 11 بمشاهد مختلفة ومتغيرة لشاشة الغلق، مع عرض برسوم متحركة للإخطارات، مع إمكانية تخصيص عرض الإشعارات بالتجربة المفضلة للمستخدم على شاشة الغلق.
واجهة MIUI 11 تأتي أيضاً ببعض المميزات الإحترافية المدمجة، ومنها إمكانية معاينة الملفات في صور مصغرة، ونقر سريع لإسقاط المحتوى على الشاشات، مع سرعة لنقل الملفات تصل إلى 82 ميجا بايت في الثانية للإصدارات المتوافقة من هواتف شاومي الذكية.
تطبيقات Office في واجهة MIUI 11
- Mi Work suite تأتي مجموعة Mi Work لدعم المستخدم في مشاركة الملفات، ونقل الوثائق كبيرة الحجم، مع دعم المستخدم بميزة الطباعة اللاسلكية للملفات
- Mi Go مساعد ذكي من شاومي، مع نمط لتوفير الطاقة يدعم الهاتف للإستمرار في وضع الإستعداد حتى 24 ساعة مع نسبة 5% فقط في البطارية.
هواتف شاومي المقرر تحديثها في منتصف شهر أكتوبر
- Mi 9
- Mi 9 Transparent Edition
- Mi9 SE
- Mi MIX 3
- Mi MIX 2S
- Mi 8
- Mi 8 Lite
- Mi 8 Transparent Explorer Edition
- Mi 8 Pro للنموذج المميز بمستشعر للبصمة في الشاشة
- Mi8 SE
- Mi Max 3
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Redmi K20
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 7
هواتف شاومي المقرر تحديثها في نهاية شهر أكتوبر
- Mi 9 Pro 5G
- Mi CC9
- Mi CC9 Mito Custom Edition
- Mi CC9e
- Mi MIX 2
- Mi Note 3
- Mi 6
- Mi 6X
- Redmi 7A
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi 6A
- Redmi 6
- Redmi S2/Y2
هواتف شاومي المقرر تحديثها في بداية شهر نوفمبر
- Mi MIX
- Mi 5s
- Mi 5s plus
- Mi 5X
- Mi 5C
- Mi Note 2
- Mi PLAY
- Mi Max 2
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5
- Redmi 5A
- Redmi 4X
- Redmi 5A
- Redmi Note 5A Pro
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هذا الموضوع شاومي تعلن عن واجهة MIUI 11 وتكشف عن قائمة بالهواتف المقرر تحديثها قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.
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