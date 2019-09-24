دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تُعاني من الردود المُسيئة؟.. تعرف على هذه الميزة الجديدة من تويتر

يُعاني بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، من التعليقات المُسيئة أو عديمة القيمة بالنسبة لهم من قٍبل متابعينهم لذا وفرت المنصة خاصية للتعامل مع هذه الحالات.

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منصة تويتر، أختبرت لمستخدميها في تويتر، خاصية "إخفاء الردود" في كندا ثم في الولايات المتحدة واليابان؛ حيث بات بإمكان المستخدمين إخفاء الردود التي يعتبرونها مسيئة أو عديمة القيمة بالنسبة للنقاش والحوارات الدائرة.

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موقع تك كراش، العالمي المتخصص في الأخبار التقنية، أوضح أن الردود المختفية لا يتم حذفها من تويتر إلا أنها لا تظهر للعيان.

وعلى جانب أخر هناك خيارات ككتم التغريدات الخاصة بالناشر مع إمكانية حظره، فضلا عن "كتم" المحادثة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن التغريدة.

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يُذكر أن خاصية "إخفاء الردود" لازالت في طور التجريب من قٍبل مسؤولي منصة تويتر قبل إتاحتها لباقٍ المستخدمين لها حول العالم.المزيد:

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