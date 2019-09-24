شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان المستجدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم، الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، آخر المستجدات الإقليمية وفى مقدمتها جهود تحقيق السلام فى المنطقة.

وأكد الملك عبدالله - خلال اللقاء الذى عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- ضرورة تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

كما بحث الجانبان الأزمات التى تشهدها المنطقة، ومساعى التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها فى نيويورك بين الأردن ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز التعاون الثنائى فى مجالات مكافحة الإرهاب، فى إطار مبادرة اجتماعات العقبة.