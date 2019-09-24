شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: إسقاط صاروخين باليستيين اثنين أطلقهما الحوثيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، أن ميليشيا الحوثى أطلقت، مساء اليوم، الثلاثاء، صاروخين باليستيين اثنين من محافظة صنعاء، مشيرا إلى أن الصاروخين سقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضى اليمنية فى محافظتى عمران وصعدة.

وقال المالكى - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إن الميليشيا الحوثية مستمرة في انتهاكها للقانون الدولى الإنسانى بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية ما يهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة فى اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمنى وحماية الأمن الإقليمى والدولى.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا باليستيًا من محافظة عمران بمديرية حرف سفيان؛ وسقط بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية على محافظة صعدة.