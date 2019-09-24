شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره البيلاروسى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية السعودى إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أنه جرى - خلال اللقاء - مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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