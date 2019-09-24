شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن ورئيس وزراء أستراليا يبحثان فرص تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عاهل الأردن، الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء، فى نيويورك، مع رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء - الذى عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، فضلا عن جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شامل.