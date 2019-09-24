الحكومة السودانية: لا نقص في إمدادات المواد البترولية

الخرطوم/ نازك شمام /الخليج 365

أكد مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، عدم وجود أي نقص بالمواد البترولية، في وقت يشكو فيه مواطنون بولايات محلية من نقص الإمدادات.

جاء ذلك، لدى استماع المجلس في اجتماعه اليوم، لتقرير من وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم علي، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأوضح الوزير أن الكميات الموجودة من الوقود في المستودعات والمصفاة كافية، وليس هنالك نقص في الإمدادات البترولية.

وأرجع شكوى المواطنين إلى وجود مشاكل في عملية التوزيع والنقل، مشيرا إلى وجود عمليات لتهريب المواد البترولية من قبل بعض ناقلات البترول العاملة في مجال النقل، دون توضيح.

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بدوره، قال الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن احتياطي البلاد من المواد البترولية، يكفي لمدة أربعين يوما، "هنالك كميات كبيرة واردة للبلاد عبر ميناء بورتسودان (شرق)".

وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوبه في 2011 من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف؛ ما جعل الحكومة تلجأ لاستيراد أكثر من 60 بالمئة من المواد البترولية لتلبية حاجات البلاد.

ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.



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