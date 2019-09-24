مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق الأجواء السورية

أنقرة/ باريس كوندوغان/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحليق مقاتلتين من طراز "إف-16"، الثلاثاء، فوق الأجواء السورية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مقاتلتين من طراز إف – 16، حلقتّا اليوم فوق أجواء شرق الفرات السورية بين الساعتين 14:00 و16:00 بتوقيت تركيا (11:00 و 13:00 بتوقيت غرينتش)، في إطار جهود عملية العزم الصلب للتحالف الدولي".

وأمس الإثنين، حلقت مقاتلتان تركيتان من طراز إف-16 في الأجواء السورية، في إطار عملية "العزم الصلب" للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بحسب وزارة الدفاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.