8000 طالب وطالبة يشاركون في احتفالات اليوم الوطني بعسير

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فافي الألمعي
التحم أكثر من 8 الآف طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية للاحتفاء بيوم الوطن مساء أمس الأول برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ، فيما رسم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تفاعلية بأناشيدهم وهتافاتهم الحماسية لرجال الأمن والقوات المشتركة ، جسدوا من خلالها الولاء والانتماء لقيادتهم ووطنهم ، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني ، و متابعة 12فريق عمل من البنين والبنات ، في خطوة تهدف إلى تنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم .
من جهتها أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات المكلفة الأستاذة فوزية القرني ، أن أكثر من 2200 طالبة ومرشدة كشفية ، شاركن في الاحتفال وتفاعلن مع العروض المقدمة .
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