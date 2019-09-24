الملك سلمان يفتتح صالة ركاب جديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتح يوم الثلاثاء صالة رقم 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة في إطار الجهود الهادفة لزيادة عدد الزوار الأجانب للمملكة وتنويع مصادر اقتصادها الذي يعتمد على النفط.

ومطار الملك عبد العزيز هو المطار الرئيسي في جدة الذي يستقبل الحجاج والمعتمرين قبل توجههم إلى مكة لأداء المناسك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه بافتتاح صالة الركاب رقم 1 في مطار الملك عبد العزيز تبلغ مساحته 810 آلاف متر مربع، ترتفع طاقته الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا.

وتستهدف الإصلاحات الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان جعل المملكة مقصدا للترفيه ومقصدا سياحيا. كما تسعى لزيادة الانفاق السياحي المحلي والأجنبي إلى 46.6 مليار دولار في 2020 من 27.9 مليار دولار في 2015 عندما أُعلنت خطة الإصلاح.

ويمثل الحج العمود الفقري لخطة توسيع السياحة في برنامج ولي العهد للإصلاح الاقتصادي الذي أُعلن قبل عام لتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط.

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ويشكل الحجاج غالبية زوار المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون زائر سنويا إضافة إلى العمال الوافدين والمسافرين لأغراض تجارية.

ويستهدف المسؤولون زيادة عدد المعتمرين والحجاج إلى 15 مليونا وخمسة ملايين على التوالي بحلول عام 2020 ثم مضاعفة عدد المعتمرين إلى 30 مليونا بحلول عام 2030.

وأقرت الحكومة خططا لإصدار تأشيرات دخول إلكترونية للزوار الأجانب من أجل حضور أحداث رياضية وحفلات ويُتوقع إعلان التفاصيل الخاصة بها الشهر الجاري.