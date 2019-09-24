شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يسخر من خطاب ناشطة بيئية.. «تبدو شابة سعيدة جداً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خطاب الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، التي ألقت خطاباً مؤثراً، أمس الأول الاثنين، أمام الأمم المتحدة، وكتب في تغريدة: «تبدو شابة سعيدة جداً»، ما أثار موجة استهجان واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الشابة السويدية (16 عاماً) التي أصبحت رمز تحرك الشباب لمكافحة التغير المناخي، خطاباً أمام قادة العالم الذين عقدوا قمة حول المناخ سائلة إيّاهم وصوتها يرتجف فيما حاولت حبس دموعها «كيف تتجرأون؟».

وقالت «يجب أن أكون في المدرسة في الجانب الآخر من المحيط».

وتابعت «كيف تتجرأون؟ لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة». وتابعت «تنهار أنظمة بيئية بأكملها.. وكل ما يهمكم هو المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كيف تتجرأون؟».

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة ساخراً، «تبدو شابة سعيدة جداً تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم. من الرائع جداً مشاهدتها!».

ونشر ترامب المعروف باستخفافه بقضايا المناخ، والذي سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، تغريدته فوق لقطة من خطاب غريتا تونبرغ أمام الأمم المتحدة.

وأثارت تغريدة الرئيس الأمريكي استهجاناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت 16 ألف رد خلال ثلاث ساعات، معظمها كانت تهاجم ترامب.

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