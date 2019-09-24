شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يعتمد موازنة مسرح الطفل بنحو مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل وتبلغ 950 ألف درهم.

وتنطلق الدورة الخامسة عشرة من المهرجان في ديسمبر/كانون الأول المقبل، على خشبة قصر الثقافة، وتنظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة.

و ثمن عبدالله محمد العويس، رئيس الدائرة، مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لجمعيات النفع العام، التي يجود بها باستمرار كل عام لدعم الحركة الثقافية في داخل الدولة و خارجها، هذا الدعم الذي يمتد إلى مؤسسات ثقافية عربية و عالمية، ويؤكد أهمية مسرح الطفل في بناء الشخصية، و تطوير مهاراتها.

وقال العويس: «يستكمل سموه بذلك دعمه لجميع الفئات المسرحية، بداية من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة المعني بفئة الشباب و الهواة، و المسرح المدرسي، والمسرح الصحراوي، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، ومهرجان المسرح الكشفي، ومهرجان خورفكان المسرحي، وأيام الشارقة المسرحية، ومهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، ومهرجان المسرح العربي، فضلاً عن الدعم المادي للعديد من المهرجانات التي تقام في المنطقة و الوطن العربي، إضافة إلى الدورات التأهيلية للخبراء في المسرح المدرسي».

وتابع العويس: «لقد شمل دعم سموه أيضاً مختلف أوجه الفعل الثقافي: أدب، فنون، تراث.. إلخ، مما يسهم في الارتقاء بالمواهب»، وأضاف: «لقد تكرس مهرجان الإمارات لمسرح الطفل كنشاط أساسي سنوي على خارطة المسرح الإماراتي».