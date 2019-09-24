محمد صلاح يثير جدلا بعد حذف تعريفه كلاعب في المنتخب... وينشر صورة جديدة

وعدل صلاح معلوماته الشخصية، وحذف التعريف المتعلق بأنه لاعب في المنتخب الوطني المصري، وأبقى على تعريفه بأنه لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي.

​وتزامنت خطوة صلاح مع نشر الاتحاد الدولى لكرة القدم نتائج التصويت الخاصة بأفضل لاعب في العالم لعام 2019، وظهر فيها عدم تصويت ممثلي مصر له.

​وتبين خلال إعلان كشف نتائج التصويت عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم ومنحه صوته لصلاح، حيث يحق للاتحاد إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وقائد المنتخب، وهما أغيري المدير الفني المكسيكي السابق للمنتخب الوطني، واللاعب أحمد المحمدي قائد الفريق.

​وحصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، على المركز الأول وتوج بالجائزة، فيما فاز المدافع الهولندي فان دايك بالمركز الثاني، وحصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز الثالث، وحصل محمد صلاح على المركز الرابع.

​وبعد تداول أخبار عن تغيير صلاح معلوماته الشخصية في "تويتر" عاد وكتب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا" وأرفقها بصورة له وعلى قميصه صور لجماهير مصرية.

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​من جانبه نشر محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادى أستون فيلا، صورة للتضامن مع صلاح، وجمعت الصورة تريزيجيه بصلاح وعليها تعليق "أنت الأفضل دائما".

​وحدثت أزمة بين صلاح واتحاد الكرة المصري قبل انطلاق كأس العالم 2018 بمشاركة منتخب مصر، عندما نشر وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، تغريدة على موقع تويتر أكد فيها أن هناك مشكلة كبيرة تواجه اللاعب مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام الاتحاد صورة صلاح مع شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك الحقوق التسويقية للاعب.

ونشر الاتحاد المصري صورة لصلاح على الطائرة المخصصة لنقل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا، بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب ووقعت عقد رعاية معه، والتي طلبت إزالة صورة صلاح من على الطائرة، وعدم استخدام أي صور للاعب في حملات إعلانية في المستقبل بدون الحصول على موافقة اللاعب وممثليه.

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!

​وبعد خروج المنتخب المصري من بطولة كأس العالم، عاد صلاح وهاجم الاتحاد، وكتب على حسابه على "تويتر": "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟".