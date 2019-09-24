العراق.. عصابة تتاجر بالفتيات وتبيع الواحدة مقابل 20 ألف دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © RT

صادقت محكمة تحقيق العاصمة العراقية على أقوال شبكة من خمسة أشخاص متخصصة ‏باستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف بيعهن داخل وخارج العراق ‏وتشغيلهن في أعمال السمسرة‎.‎

وذكر بيان للمحكمة أن "تحقيق الرصافة دون ‏اعترافات شبكة تديرها امرأة متخصصة بأعمال السمسرة والاتجار بالبشر، ويقوم ‏أفرادها بإيهام الفتيات بالحب والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ‏يهربن من ذويه للانضمام إليهم".

وأضاف أن "سعر الفتاة يصل في بعض الأحيان ‏إلى 20 ألف دولار"، مبينا أن "توقيف أعضاء الشبكة كان وفق أحكام قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، ‏وما زال البحث جاريا عن باقي أعضائها".

المصدر: RT