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خادم الحرمين الشريفين يفتتح صالة ركان جديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، الثلاثاء، مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم (1).وفقا لوكالة الأنباء (واس).

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ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله،الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري.

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بعد ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين،في صالة المطار الذي يعد واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الاولى 30 مليون مسافر سنوياً.

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وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مكانه، بدئ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضا مرئيا عن الطيران المدني بالمملكة.

 

 

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