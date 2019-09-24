شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العراقى: لن نكون منطلقا لإرباك الاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقى حسن كريم الكعبى، الحاجة إلى إدامة الحوار وتغليب لغة الحكمة لحل النزاعات بين الدول وعدم الانجرار وراء الخطابات التحريضية التى تسعى إلى إشعال نار الصراع والفتنة بين الشعوب.

وقال الكعبى - خلال كلمته اليوم فى اجتماع رؤساء برلمانات أورآسيا بكازاخستان - إن العراق لن يكون سببا أو منطلقا لدعم أى حراك من شأنه إرباك الاستقرار فى المنطقة، ورأى أهمية التفكير بشكل جاد فى صناعة الفضاءات المنتجة للسلام فى عموم دول العالم، مطالبا فى الوقت ذاته من الدول الشقيقة والصديقة للإيفاء بالالتزامات التى قطعتها فى مؤتمر إعادة إعمار العراق الذى عقد فى دولة الكويت مطلع العام الماضي.

و شدد الكعبى - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - على ضرورة تضمين البيان الختامى لهذا الاجتماع بيانا صريحا وواضحا إزاء التصعيد فى منطقة الشرق الأوسط والعمل مع الجهات التنفيذية فى بلداننا لدعم فرص الاستقرار والحوارات ومنع التدخلات الخارجية فيهــا .