شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق المرحلة الأولى من مشروع إحياء المنطقة التاريخية بأم القيوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين بالإمارات، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إحياء المنطقة التاريخية بأم القيوين، حيث تشمل تنظيف الأحياء السكنية فى المنطقة من الحشائش والمخلفات، التى من شأنها أن تعيق مراحل إعادة ترميم المبانى الأثرية فى المنطقة، وذلك بمشاركة دائرة بلدية أم القيوين ودائرة بلدية دبى .

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت علياء الغفلى مدير عام دائرة السياحة والآثار، حرص الدائرة على استكمال مراحل مشروع إحياء المنطقة التاريخية بأم القيوين وفق الجدول الزمنى المخطط له، بالتعاون والتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ودائرة بلدية دبى وجمعية التراث العمرانى بالدولة، وجامعة عجمان والجهات المحلية فى الإمارة.

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وأعربت الغفلى، عن شكرها لدائرة بلدية أم القيوين ودائرة بلدية دبى، على تعاونهما الفعال مع فريق عمل المشروع، وتوفير ما يلزم لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع إحياء المنطقة التاريخية بأم القيوين.

وأشارت، إلى أن المشروع يسهم فى الحفاظ على الإرث الثقافى والطابع والهوية التراثية لتلك المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها كمنطقة ثقافية وسياحية وتجارية، ورفع أعداد الزائرين لها سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما يهدف المشروع إلى المحافظة على المبانى التاريخية الموجودة بالمنطقة والحفاظ عليها من الاندثار.