السعودية تدعو المجتمع الدولي لوقف "السياسات العدائية" لإيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

دعا مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى "وضع قيود" على إيران فيما يتعلق بـ"سياساتها العدوانية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس.

وقال مجلس الوزراء السعودي، إن الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين في 14 سبتمبر أيلول الجاري، تعتبر "تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وعدوانًا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية".

وتتهم السعودية والولايات المتحدة إيران بالضلوع في هجوم أرامكو والذي تسبب في نقص إمدادات النفط العالمية بمقدار 5%، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الطاقة السعودي عودة إمدادات النفط السعودية إلى طبيعتها واحتواء آثار الهجوم الذي استخدم فيه صواريخ كروز وطائرات مسيرة.