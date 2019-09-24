أشارت وحدة الطيب والبخور التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن تطييب المسجد الحرام وجنباته الطاهرة والكعبة الشريفة ومرتاديه "تأتي تعظيما وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين، وتسهيلاً لهم لأداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو المصلون برائحة الطيب الزكية"، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية.

​ولفتت الوحدة إلى أنه يتم تغطية العمل في كافة المواقع بالمسجد ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلو من العود التي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

​هكذا يتم تطييب المسجد الحرام في السعودية وأضافت الوحدة أنها تستخدم أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر، وتستهلك يوميا لتطيب بيت الله الحرام، بالإضافة إلى "20" تولة مخصصة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني.