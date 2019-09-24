التحالف العربي: "الحوثيون" أطلقوا صاروخا باليستيا سقط داخل الأراضي اليمنية

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القاهرة – سبوتنيك. واتهم العقيد السعودي، اليوم الثلاثاء، الحوثيين باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، واستمرار انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة، لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

ولم تصدر أية تصريحات عن "الحوثيين"، حول إطلاق صواريخ باليستية.

ووفقا لـ "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير للعام 2019 حول الحرب باليمن، فإن النزاع المسلح في اليمن، منذ اندلاعه تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين.

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وسيطرت قوات "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في سبتمبر / أيلول 2014، على العاصمة اليمنية صنعاء، ومعظم شمال وغرب البلاد.

وفي 26 مارس / آذار 2015، هاجم "التحالف" بقيادة السعودية قوات الحوثيين وصالح، من أجل دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويعاني المدنيون في أنحاء البلاد من نقص الخدمات الأساسية، وأزمة اقتصادية متصاعدة، وحكم ضعيف، وأنظمة صحية وتعليمية وقضائية معطلة.

ووصفت الأمم المتحدة الحالة في اليمن بأكبر كارثة إنسانية في العالم، لافتة إلى أن أطراف النزاع تعيق تسليم المساعدات الإنسانية الضرورية، بشكل غير قانوني.