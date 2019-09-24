الملك سلمان يفتتح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد









اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم صالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة.

كما افتتح الملك سلمان المحطة الخامسة والأخيرة من محطات قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أعلنت عن بدء تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ89.

وكانت المملكة أعلنت في 29 مايو الماضي، انطلاق العمل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز، وقالت الهيئة وقتها إن سيناريو الخطة التشغيلية التجريبية لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، سيكون عبر أربع مراحل تجريبية الثلاثاء 29 مايو وتنتهي بنهاية شهر مارس من العام المقبل 2019- تشمل جميعها زيادة في أعداد وبوابات الرحلات الداخلية فقط التي تشغلها الشركات الوطنية الأربعة.

ويعتبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، المطار الأهم في مطارات السعودية، حيث إنه يعد المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، ويعتبر بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل الحجاج والمعتمرون إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويتميز مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج، والتي تبلغ مساحتها 510.000 متر مربع.

ويرجع تاريخ تأسيس مطار الملك عبد العزيز الدولي، إلى عام 1981، وتصل القدرة الاستيعابية للمسافرين لـ 7500000 مسافر، وتبلغ مجموع المساحة المبنية 91 كم.

1- يوجد بمطار الملك عبد العزيز الدولي، أعلى برج مراقبة في العالم 136 م.

2- تبلغ مساحة أرض مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد 105 كم.

3- المرحلة الأولى طاقة استيعابية تصل لـ 30 مليون مسافر.

4- يوجد بمطار الملك عبد العزيز الدولي، 3 مدرجات مجهزة لاستقبال طائرات الجيل الجديد.

5- يوجد بمطار الملك عبد العزيز الدولي، مساحات ومواقف تتسع لـ 98 طائرة.

6- يوجد أيضًا داخل المطار مسجد يتسع لـ 3700 مصلي.

7- شبكة من الطرق السريعة والعلوية والأنفاق، تمتد على طول 51.5 كم.

8- منطقة مخصصة لتسهيل إنزال المسافرين.

9- مواقف متعددة الطبقات، مكونة من 4 أدوار لاستيعاب 8200 سيارة.

10- نظام ذكي، لتحديد المواقف الشاغرة وموقع السيارة.

11- محطة قطار الحرمين 6 أرصفة و 2.136 مسافر في الساعة.

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12- يوجد داخل المطار 299 مصعدًا.

13- يوجد داخل المطار134 سلمًا كهربائيًا.

14- مساحات خضراء داخل الصالة 18.000 م.

15 -حوض سمك ارتفاع 14.2 م.

16 - كاونتر إصدار بطاقة صعود الطائرة 220 كاونتر و 80 كاونتر خدمة ذاتية.

17- منطقة الجوزرات، أي 104 كاونتر للجوزرات و 58 جهاز خدمة ذاتية.

18 - نظام مناولة الحقائب من وإلى الطائرة.

33 كم من السيور.

16 منطقة لاستلام الأمتعة.

125 مشاية كهربائية.

نظام نقل الركاب الآلي داخل مبنى المطار، طول المسار 750 م أكثر من 4000 راكب في الساعة.

85 مصلى داخل صالات السفر.

مناطق تجارية ومطاعم بمساحة 27.987 م.

6 صالات لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال.

أربعة فنادق 4 نجوم لركاب الترانزيت، وبهم 120 غرفة.

86 صالة لصعود الطائرة الرحلات المغادرة، و 46 بوابة مغادرة، و 94 جسرا تلسكوبيا.