وزير الخارجية الإماراتي يلتقي رئيس الوزراء السوداني







اسماء السيد - أبوظبي: اجتمع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية أنهما بحثا العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها. ونقل البيان عن الوزير الإماراتي أن بلاده تدعم السودان "في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم".

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