سرق حبتي مانجو.. السجن شهرين وغرامة 22 ألف جنيه لعامل بالكويت

حكمت محكمة الجنايات في دبي بالسجن على عامل شهرين وغرامة تصل إلى 5000 درهم أي ما يعادل نحو 22238.61 جنيه مصري مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى الإبعاد، بسبب سرقته حبتي مانجو قيمتهما ستة دراهم من صندوق فواكه يخص أحد المسافرين عبر مطار دبي.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بأنه خلال وجوده في مستودع شحن حقائب المسافرين عبر إحدى الطائرات التابعة لطيران الإمارات، شعر بالعطش ورأى صندوقاً الأمر الذي جعله يبحث فيه، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ولكن العامل لم يجد ماء ووجد كمية من فاكهة المانجو، فقرر أخذ حبتين وتناولهما ثم عمل على تحميل الصندوق.
وذكر مفتش بمحطة المسافرين بأنه رصد عملية السرقة عبر الكاميرات، وعمل على استدعاء المتهم وتفتيش منزله للتأكد من عدم قيامه بسرقة أشياء أخرى، إلا أنه لم يعثر على شيء، وأكد أن هذه هي المرة الوحيدة التي يرتكب فيها هذا التصرف.
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