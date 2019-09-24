دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب مشيدًا بالسيسي: نجح في تحقيق النظام والأمن في مصر

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائهما مساء الاثنين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا إن العلاقات بين البلدين «رائعة».

وأثنى ترامب على السيسي بقوله إن الرئيس المصري نجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد منذ توليه السلطة.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: «عندما وصل الرئيس السيسي إلى سدة السلطة، كانت البلاد في حالة من الفوضى، والآن ليس هناك فوضى».

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وتجاهل الرئيس ترامب المخاوف بشأن الاحتجاجات ضد الرئيس السيسي، قائلًا: «الجميع لديهم مظاهرات».

وأشار الرئيس ترامب إلى أنه سيناقش الوضع في ليبيا مع الرئيس المصري.

وعند سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن التظاهرات، حذر الرئيس المصري من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب ما أسماه بنمط «الإسلام السياسي».