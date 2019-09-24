دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو إطلاق اسم الملك سلمان على أهم شوارع أبوظبي

دشن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ89 وبناء على توجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وأوامر من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد

وقال هزاع بن زايد بهذه المناسبة: شهدنا بكل فخر واعتزاز تدشين شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبوظبي شاهدًا على عظمة إنجازات خادم الحرمين الشريفين وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وفقًا لصحيفة البيان

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ويعد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أكبر الشوارع الرئيسة وأكثرها حيوية في مدينة أبوظبي ويمتد بطول 46 كيلومترات بدءًا من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع شارعي العلم والكاسر

وهو الشارع الرئيس المؤدي إلى أهم المعالم الحضارية والوطنية والسياحية بأبوظبي مثل صرح زايد المؤسس ومركز المارينا وكاسر الأمواج والمبنى الرئيسي لأدنوك

ويتميز شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على مياه كاسر الأمواج ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي