دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تكشف عن هاتف Mi Mix Alpha بتصميم شاشة كاملة ومستشعر 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة شاومي الآن عن هاتف Mi Mix Alpha الذي يأتي بتصميم يضم شاشة تشغل تصميم الهاتف بالكامل، كما يضم مستشعر رئيسي من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل والذي ينطلق للبيع في إصدار محدد خلال شهر ديسمبر بسعر 2800 دولار.

أشارت شركة شاومي في إعلانات تشويقية سابقة عن خططها لإطلاق Mi Mix Alpha بشاشة تشغل 100% من إطار الهاتف، واليوم ينطلق الهاتف رسمياً بتصميم waterfall في الشاشة المميز بأكبر زاوية في الإنحناء، حيث تلتف الشاشة حتى وحدة الكاميرة الخلفية.

وتدعم الشاشة الجانبية لهاتف Mi Mix Alpha عرض حالة البطارية وإشارة الشبكة، كما يظهر في الجزء الجانبي للهاتف أزرار مميزة بحساسية الضغط، أيضاً تشير شاومي أن الشاشة تشغل 180% من أبعاد الهاتف.

وتضم هاتف Mi Mix Alpha مستشعر سامسونج المميز بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يأتي بتقنية سامسونج الجديدة في المستشعرات، حيث يعمل على دمج البيكسل 2 في 2 لدعم تصوير بآداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، لدعم إنتاج صور بدقة 27 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر بحجم 1/1.33 لدعم هاتف Mix Alpha بجمع أكبر قدر من الإضاءة بحساسية أعلى عند إلتقاط الصور.

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أيضاً لا يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي، حيث تعمل الكاميرة الخلفية على دعم المستخدم في تصوير السيلفي أيضاً بفضل الشاشة المنحنية التي تدعم المستخدم كعدسات viewfinder لتصوير السيلفي بمستشعر 108 ميجا بيكسل أيضاً.

هاتف Mi Mix Alpha يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع ميزة الإتصال بشبكات 5G، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، وتقدم شاومي لهاتف Mi Mix Alpha شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، لشحن بطارية بسعة 4050 mAh.

يذكر أن شاومي لن تبدأ الإنتاج الضخم لهاتف Mi Mix Alpha في أي وقت قريب، حيث تخطط الشركة لإنتاج طبعة محددة من الهاتف تطرح للبيع خلال شهر ديسمبر بسعر 2800 دولار.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تكشف عن هاتف Mi Mix Alpha بتصميم شاشة كاملة ومستشعر 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.