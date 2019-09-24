دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تعلن رسمياً عن أجهزة تلفاز Mi Pro بدقة 4K ودعم تشغيل محتوى 8K ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي رسمياً الآن عن الإصدارات الجديدة من أجهزة تلفاز Mi Pro التي تنطلق بأحجام 43، و55، و65 إنش، مع دقة عرض 4k ودعم تشغيل محتوى الفيديو بدقة 8K، مع سعر يبدأ من 210 دولار.

تقدم شاومي أجهزة تلفاز Mi Pro الجديدة بتصميم بكامل الشاشة، حيث تضم الأجهزة رقاقة Amologic T972 بدقة تصنيع 12 نانومتر، التي إشتركت في تصنيعها كلاً من شاومي وAmlogic، حيث يقدم المعالج سرعة 1.9GHz، مع تحسينات في الآداء بنسبة 63%، وتحسينات في إستهلاك الطاقة بنسبة 55%.

ويدعم جهاز Mi Pro تسغيل محتوى بدقة 8K بفضل الجيل التاسع من محرك معالج الصور، كما يتميز الجهاز بإطارات نحيفة جداً تدعم تصميم بكامل الشاشة بنسبة 97% بالنسبة لإطار الجهاز، كما تقدم شاومي الأجهزة بتصميم من الألومينوم، كما ترتكز الجهة الخلفية للأجهزة على تصميم 3D kevlar.

وتأتي أجهزة شاومي اليوم بتقنية الإتصال الذكي AIOT مع الأجهزة الذكية في المنزل، حيث يمكن تلقي المعلومات بآداء جيد وكفاءة أعلى من الأجهزة الذكية، كما تدعم المستخدم في التحكم عن بعد في الأجهزة الذكية، مع دعم التحكم الصوتي أيضاً، حيث تضم الأجهزة مساعد شاومي الرقمي XiaoAI Ai مدمج في أجهزة Mi Pro.

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مواصفات جهاز Mi TV Pro من شاومي

حجم 43، و55 وأيضاً 65 إنش في الشاشة، مع دقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، مع دعم زاوية عرض 178 درجة، مع تقنية HDR 10

معالج Amlogic Cortex A55 T972 رباعي الأنوية بسرعة 1.9GHz، ودقة تصنيع 12 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

تدعم الأجهزة الإتصال بتقنية WiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz / 5GHz، والبلوتوث، مع 3 منافذ HDMI، و2 من منافذ USB وEthernet

تدعم تشغيل محتوى بدقة8K، وH.264، وMPEG1/2/4 وغيرها من الملفات.

مكبرات صوتية ستريو، مع DTS، وتقنية Dolby في الصوتيات

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Mi TV Pro بحجم 43 إنش بسعر 210 دولار، بينما يأتي جهاز Mi TV Pro بحجم 55 إنش بسعر 337 دولار، وينطلق جهاز Mi TV Pro بحجم 65 إنش بحجم 477 دولار، على أن تتوفر الأجهزة في السوق الصيني بدءاً من 27 من سبتبمر.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تعلن رسمياً عن أجهزة تلفاز Mi Pro بدقة 4K ودعم تشغيل محتوى 8K ظهر على التقنية بلا حدود.