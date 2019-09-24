شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع عالمى: 63 % من منطقة الشرق الاوسط متفائلون بمستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع عالمي جديد أن الناس في أنحاء منطقة الشرق الأوسط يشتركون في نظرتهم المتفائلة للمستقبل ويرون أن الاحترام والاحتفاء بالتنوع هما المفتاح لبناء مستقبل أفضل للجميع. وفقا لصحيفة الأيام البحرينية.

وبتكليف من إكسبو 2020 دبي، أجرت مؤسسة يوجوف (YouGov)، «استطلاع توقعات التفاؤل العالمي» الذي بحث أولويات البلدان في تطلعاتها للمستقبل، على مستوى الاستدامة والنمو الاقتصادي والتقنية والسفر وغيرها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن منطقة الشرق الأوسط إحدى أكثر المناطق إيجابية في العالم، حيث اعتبر 63 % من المشاركين في الاستطلاع أنفسهم متفائلين، بينما سجلت هذه المنطقة في جميع الأسئلة التسعة معدلات أعلى من المتوسط العالمي.

وجرى استطلاع آراء 4000 مشارك من خمسة بلدان في منطقة الشرق الأوسط، هي الأردن والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، موزعين حسب المنطقة الجغرافية والجنس والعمل والحالة الاجتماعية والدخل. فيما شمل الاستطلاع على الصعيد العالمي أكثر من 20 ألف شخص من 23 دولة.

وتتوافق الشواغل السائدة في أغلب بلدان هذه المنطقة مع التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل كوكب الأرض- حيث يُنظر إليها على أنها أولى من أي قضايا شخصية أو اقتصادية أو تقنية.

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ويفوق معدل الآمال في مكافحة تغير المناخ المسجل في المنطقة، المتوسط العالمي، حيث عبّر نحو ثلثي المجيبين (64 %) عن تفاؤلهم بشأن قدرة البشرية على إنقاذ كوكب الأرض. وسجل التسامح والاحترام معدلات عالية، حيث ترى المنطقة أنهما ضروريان لبناء عالم أفضل.

تعتقد الغالبية العظمى من المستطلعين في منطقة الشرق الأوسط أن المفتاح لإطلاق الفرص المستقبلية وتشكيلها يعود إلى الأفراد والمجتمعات المحلية، أكثر من البلدان والشركات الكبرى. وقال 88 % من المجيبين في المنطقة إن الأفراد والمجتمعات المحلية بإمكانهم معا رسم معالم المستقبل من خلال مزيد من التعاون والتواصل وتبادل المعرفة، وهو ما يُظهر استعداد الناس للعمل معا من أجل الصالح العام. وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع النتائج المسجلة على الصعيد العالمي.

وإقليميا، تعتقد أغلبية كبيرة (86 %) أن الاختراعات ستواصل، مع التقدم التقني، بناء المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم، والتواصل بين الناس على مستوى العالم (85 %) وتقريب العالم (81 %). كما أن أغلبية أكبر (89 %) متفائلة بمستقبل النقل العالمي الذي سيتيح للناس تنقلا أكثر يسرا. وأعرب 87 في المئة عن أملهم في تسهيل العبور بين الحدود في المستقبل.