شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مطارات السودان: السلامة تعتبر العمود الفقرى للتشغيل الآمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت اليوم في الخرطوم، فعاليات أسبوع السلامة، الذي ينظمه مطار الخرطوم الدولي، تحت شعار "معا من أجل سلامة أفضل".

وقال المدير العام لشركة مطارات السودان القابضة الفريق أول ركن السر حسين بشير، في كلمته في الجلسة الافتتاحية، إن السلامة تُعتبر العمود الفقري للمطارات في العالم، وبدونها لا يستقيم التشغيل الآمن.

وأشار إلى أن مطار الخرطوم الدولي، لا تنقصه شروط وعوامل السلامة، موضحا أن عامل السعة في الصالات والساحات، يعد هاجسا، ولكن البديل سيكون مشروع الصالة العالمية الجديدة، والتي تم تصميمها بخبرات سودانية، حيث روعيت فيها عوامل الراحة والسعة، وتحقيق رضاء الركاب.

Advertisements

وأضاف أن الحرص على إقامة أسبوع السلامة، نابع من أهمية السلامة الجوية، ولدعم ترسيخ مفاهيمها ومعانيها السامية لدى الشركاء والمجتمع، داعيا إلى أهمية التبصير والتوعية بمتطلبات السلامة.

من جانبه، قال المهندس عصام الدين أحمد مدير مطار الخرطوم إن "أسبوع السلامة"، جاء بمبادرة من مجلس المطارات الأفريقي لأهمية الالتزام، ونشر ثقافة السلامة وسط العاملين والشركاء ومشغلي المطارات.

وأضاف أن هذه الفعالية تستعرض عددا من أوراق العمل، منها ورقة حول "العمل معا من أجل سلامة أفضل"، تناولت موضوع السلامة في المطارات الجوية.