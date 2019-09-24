شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية ترحب بإنشاء لجنة دستورية لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحبت وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية اليوم الثلاثاء بإعلان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخاص بتشكيل اللجنة الدستورية السورية ؛ وذلك في إطار الجهود الأممية للمساعدة في دفع عملية السلام وحل الخلافات السياسية في سوريا بعد ثمان سنوات من الحرب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء في بيان صحفي " نرحب بالخطوة التي توصلت إليها أطراف النزاع في سوريا بالموافقة على إنشاء لجنة دستورية لسوريا .. ونشكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، جيير بيدرسن ، على جهوده الدؤوبة في عملية إيجاد حل سياسي للصراع".

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وتابعت " تعتبر اللجنة الدستورية خطوة أولى وهامة في هذا الاتجاه ، لاسيما وأنه من المهم أن تتولى اللجنة الآن عملها في جنيف خلال الأسابيع القليلة المقبلة تحت رعاية الأمم المتحدة" .

واختتم البيان " نأمل أن تفتح هذه العملية الباب لمزيد من التغيير السياسي في قرار مجلس الأمن رقم 2254 في سوريا.. وبهذه الطريقة فقط يمكن حل النزاع بشكل مستدام ودائم" .