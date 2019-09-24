شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: ضبط 13 شخصا حاولوا الهجرة غيرالشرعية باتجاه إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرقة شرطة النجدة بإدارة إقليم الأمن الوطني بولاية نابل التونسية من ضبط 13 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا. وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أعمار المعتقلين تتراوح بين 19 و42 عاما، ومن بينهم 10 يحملون جنسيات أفريقية، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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