شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الإمارات و "الطيران المدنى الدولى" لدعم معايير السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت دولة الإمارات و منظمة الطيران المدنى الدولى "إيكاو"، مذكرة تفاهم دعما لمبادرة المنظمة "عدم ترك أى دولة خلف الركب" وعقد شراكة لدعم تطبيق معايير سلامة الطيران المدنى مع الدول الأعضاء فى المنظمة .

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقع مذكرة التفاهم ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدنى الدولى، التى تعقد حاليا فى مونتريال، سيف محمد السويدى مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى، ومن جانب المنظمة الدكتور أولومویا بینارد ألیو رئيس مجلس المنظمة.

تهدف المذكرة، إلى تعاون دولة الإمارات مع الدول الأعضاء فى المنظمة، من أجل تطبيق القواعد والتوصيات و المعايير الدولية لتحقيق الأهداف المقترنة بالسلامة والأمن.

وتحرص دولة الإمارات، على تعزيز أواصر التعاون الدولى والعمل المشترك مع الحكومات والمنظمات الدولية، على الأصعدة كافة فى مجال الطيران المدنى.

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ففى مجال السلامة الجوية، تشغل الإمارات حاليا منصب رئيس المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران فى الشرق الأوسط، وتم تعيينها منسقا لمجموعة سلامة المدرجات وإدارة أرض المطارات فى المنطقة بناء على تشكيل فريق وطنى لسلامة المدرجات فى الإمارات.

و تم اختيار الإمارات، كذلك لريادة واستضافة المجموعة الإقليمية للشرق الأوسط، لتطبيق وتخطيط الملاحة الجوية، وذلك بهدف دعم تطبيق أفضل الممارسات فى الملاحة الجوية فى الشرق الأوسط.

و تسعى الإمارات، إلى تعزيز جهود التعاون و التنسيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، لتحقيق الانسجام فى الجهود الأمنية لسلامة الطيران، وتقليل عوامل الخطورة وحماية الطيران المدنى من أوجه التدخلات غير المشروعة.