شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى : الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على محافظة صعدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي : إن المليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا باليستيًا من محافظة (عمران) بمديرية (حرف سفيان) ؛ وسقط بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية على محافظة (صعدة).

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وأضاف المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ - أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة ؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى استمرار المليشيات الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والأعيان المدنية، وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.