شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: السياسة الإسرائيلية فى بناء المستوطنات تستدعى تحركا عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن السياسة الإسرائيلية الممنهجة من خلال بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي ومحاولات تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس تستدعي تحركا عربيا مكثفا ومنسقا لمواجهتها وحشد موقف دولي ضدها.

جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع التنسيقي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

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وتصدر جدول أعمال الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية والتحضيرات للمؤتمر الأول حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي سيعقد في شهر نوفمبر القادم برئاسة الأردن.

وأكد الصفدي - في مداخلة خلال الاجتماع - ضرورة إطلاق تحرك الدول العربية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وضمان تجديد ولايتها التي ستطرح للتصويت نهاية العام الحالي بأكبر عدد ممكن من أصوات الجمعية العامة وسد عجزها المالي الذي يصل هذا العام إلى نحو 120 مليون دولار، داعيا إلى تنسيق عربي مستمر وجهد مشترك لتحقيق ذلك بين بعثات الدول العربية في الأمم المتحدة.