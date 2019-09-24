شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الكويت يبحث مع سفير واشنطن أجندة اجتماعه المقبل مع نظيره الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، مع سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أجندة اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - فى بيان اليوم - أن اللقاء الذى عقد فى قصر السيف، جاء تلبية للدعوة التى تلقاها الشيخ ناصر الصباح من نظيره الأمريكى، والتى سيكون أبرز محاورها تناول رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت 2035).

وأضافت أن الشيخ ناصر الصباح أشاد - خلال لقائه السفير الأمريكى بمناسبة قرب انتهاء عمله - بجهوده فى العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى مهام عمله المقبلة.