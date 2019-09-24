5 قتلى و12 جريحا في تفجير مفخختين شمالي سوريا

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365
قتل 5 مدنيين وجرح 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، في انفجار سيارة مفخخة في بلدة جنديرس التابعة لناحية عفرين شمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن التفجير وقع وسط البلدة وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب خطورة جراح المصابين.
من جانب آخر أوضحت المصادر أن انفجارا آخر تم بسيارة مفخخة وقع في بلدة أخترين شمالي سوريا أيضا، وأسفر عن سقوط جريح كحصيلة أولية.
ورجّحت قوى الأمن في المنطقة مسؤولية منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية عن التفجيرين حيث سبق وارتكبت المنظمة أعمالا مشابهة.
يشار إلى أن بلدة جنديرس تقع ضمن منطقة غصن الزيتون، فيما تقع أخترين ضمن منطقة درع الفرات، اللتان حرراهما الجيشان التركي والسوري الحر في عامي 2016 و2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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