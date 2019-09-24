مصر: مقتل 6 "منتمين للإخوان" في "تبادل لإطلاق النار"

القاهرة/ الخليج 365
قالت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، إن 6 منتمين لجماعة الإخوان " قتلوا في تبادل لإطلاق النار" مع الشرطة غربي القاهرة.
وأوضح بيان للوزارة، إنه "لقى 6 من عناصر جماعة الإخوان مصرعهم فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة)".
وأكد البيان أنهم "كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة".
ولم يصدر عن الداخلية تفاصيل أكثر عن القتلى ولم يصدر عن جماعة الإخوان بيانا بشأن تلك الاتهامات، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل.
وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "إرهابية"، وتصنفها بأنها "محظورة" بقرار حكومي صادر عقب أشهر من الإطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي كان ينتمي للجماعة، في صيف 2013.
وترفض الجماعة تلك التوصيفات وتعتبرها "ظالمة"، وتقول عادةً إنها لا تمارس العنف وليس لديها أي جناح مسلح في ظل رفضها للسلطات القائمة.
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