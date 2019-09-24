آلاف السياح البريطانيين بصدد مغادرة تونس بعد إفلاس "توماس كوك"

سوسة (تونس) ماهر جعيدان/ الخليج 365

قال عبد الستار بدري، وكيل شركة "توماس كوك" في تونس، الثلاثاء، إن آلاف السياح البريطانيين بصدد مغادرة البلاد عبر مطار الحمامات النفيضة الدولي في محافظة سوسة، بعد إفلاس الشركة العالمية.

وأضاف "بدري" في تصريحات للأناضول، أن 7 آلاف سائح في سوسة والحمامات (شرق)، وألفين في نزل جربة (جنوب)، يستعدون للمغادرة بعد انتهاء إقامتهم، "ولا يمكن توصيفهم بالعالقين".

وذكر أن الحكومة البريطانية، جهزت طائرات للسياح من ذوي الجنسية البريطانية، لنقلهم عبر مطار الحمامات النفيضة الدولي.

وأوضح أن الحكومة البريطانية تعهدت بتخليص تكلفة الإقامة بالفنادق، وأضاف: "غادر أمس 200 بريطاني واليوم قرابة ألف سائح.. سنبقى على هذا النسق أسبوعا كاملا".

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وقدر حجم الدين بين إقامة وخدمات ونقل في تونس، قد يبلغ 60 مليون يورو (67.2 مليون دولار)، "وستتأثر الفنادق من هذه الأزمة ووجب مواجهة هذه الصعوبات المالية" دون تفاصيل.

كانت وسائل إعلام دولية، تداولت خبر احتجاز نزل بالحمامات لسياح بريطانيين، لعدم تسديد رسوم الإقامة، فيما نفت وزارة السياحة التونسية الخبر.

والإثنين، أعلنت المجموعة العالمية ومقرها المملكة المتحدة، إشهار إفلاسها، بعد فشل محاولات إنقاذها من ديون ومتأخرات مستحقة عليها.

ومن المتوقع أن تعلن العديد من الشركات السياحية حول العالم عن إلغاء حجوزات للسياح تعود للمجموعة العالمية العاملة في 16 بلدا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.